Hochkarätiger Musikherbst: Den Anfang macht Stargeiger Sandro Roy

Die Evangelische Kirchengemeinde Diedorf-Fischach bietet bis November ein abwechslungsreiches Konzertprogramm in der Immanuelkirche bei freiem Eintritt.

Bis in den November hinein finden in der Immanuelkirche in Diedorf hochkarätige Konzerte statt. Den Anfang des Musikherbsts macht am Donnerstag, 22. September, um 19 Uhr ein echter Star der Szene, der Violinist Sandro Roy mit dem "Sinti Quartett", mit dem international bekannten Jazzgitarristen Paulo Morello, Volker Kamp am Kontrabass und David Ritter an der Gitarre.

Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Diedorf-Fischach bietet mit dem Musikherbst eine feine Konzertreihe in der Immanuelkirche bei freiem Eintritt. "Zu unserem Profil gehört mit Absicht, dass wir Konzerte bei freiem Eintritt bieten", sagt Pfarrer und Organisator Alan Büching. Das heiße aber nicht, dass diese Veranstaltungen nichts wert sind und nichts kosten. Die Kirchengemeinde investiere hier immens. Deshalb wird auch um Spenden gebeten.

Sandro Roy, junges Nachwuchstalent im Bereich Klassik und Jazz, ist inzwischen weltweit gefragt. Seit 2018 ist sein hochgelobtes Album „Souvenir de Paris“ auf dem Markt.

Weitere Konzerte bis November

Ein paar Wochen später, am Sonntag, 23. Oktober, tritt um 19 Uhr die sechsköpfige A-cappella-Gruppe "Magpie Alley a cappella" mit den bühnenerfahrenen Musikerinnen und Musikern Alexandrina Simeon (Alexandrina-Simeon-Quintett), Martin Seiler (Cash ’n’ go, Greg is Back) und Tobias Elster (Jukevox) sowie Mona Sonntag, Naomi Nlomé und Thomas Metschl auf. Gemeinsam covern sie aktuelle deutsch- und englischsprachige Hits, bekannte Klassiker, aber auch weniger bekannte musikalische Schätze.

"Magpie Alley" treten in Diedorf auf. Foto: Johanna Oelrich

Am Samstag, 29. Oktober, folgt "2Flügel", Christina Brudereck und Ben Seipel mit ihrem Programm "Goldzwanziger" voller Geschichten und Musik. "2Flügel" musiziert, singt und erzählt, reimt und präsentiert Lieblingslieder und Geschichten, Slams und Hymnen.

Weitere Konzerte folgen am 11. November ("Klangland" mit Harald Rüschenbaum, Jonas Brinckmann, Philipp Weiß, Maruan Sakas und Peter Cudek) und 18. November ("Khwaerthon.AB blickt zurück"). Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Bereits um 17 Uhr beginnt am Mittwoch, 16. November, das Puppentheater von "La Favola" für Kinder ab vier Jahre mit dem Stück "Auf den Spuren des heiligen Franziskus". (dav)