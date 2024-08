Hochwasserschutz in Diedorf: Anwohner fordern Antworten von der Politik

In Teilen von Diedorf und Anhausen hatte das Hochwasser vom 1. Juni schlimme Folgen: Es gab voll gelaufene Keller und auch Wohnräume im Erdgeschoss standen in einzelnen Straßenzügen unter Wasser, das Sportgelände des TSV sowie Tennisplätze in Anhausen und Diedorf wurden überschwemmt. Erst vor wenigen Tagen hatte Bürgermeister Peter Högg unserer Redaktion gesagt, dass Verwaltung und Gemeinderat an ihrem Weg festhalten wollten, nun am geplanten Rückhaltebecken für den Anhauser Bach weiterzuplanen. Doch mit dieser Ankündigung sind die betroffenen Anwohner nicht zufrieden. Sie fordern mehr.

In einem offenen Brief an den Bürgermeister, die Fraktionsvorsitzenden des Gemeinderats sowie die Geschäftsführung des Hochwasserzweckverbands forden sie nun öffenltich, „in dieser Angelegenheit ernsthaft, professionell und schnell aktiv zu werden.“ Was sie vor allem bemängeln: Ihnen gegenüber erfolge vonseiten des „Marktgemeinderats, der Verwaltung oder des Hochwasserzweckverbands keine bis geringe Kommunikation, Lösungen seien nicht in Aussicht gestellt worden. Dies zeigt allein zuletzt die fehlende Präsenz eines Großteils der Gemeinderäte“, schreiben Tobias Braunmiller, Erwin Langer, Andreas Müller, Johannes Prestele und Herbert Schmid. Sie werfen den politisch Verantwortlichen „Untätigkeit“ vor, da schon nach dem ersten katastrophalen Hochwasser 2002 die Diskussion über ein Rückhaltebecken am Anhauser Tal begonnen hatte.

Der Ablauf des Beckens am Engelshofer Bach wird überprüft

Bürgermeister Peter Högg hatte unserer Redaktion berichtet, dass die Gemeinde im Laufe der Jahre einige Großprojekte verwirklicht habe, so ein Becken mit Staudamm im Wald bei Lettenbach und der aktuell laufende Bau eines weiteren Beckens am Lettenbach, sowie zahlreiche kleinere Maßnahmen. Dazu gehört auch der künstlich angelegte kurvige Verlauf am Anhauser Bach im Bürgerpark sowie unterirdische Maßnahmen. „Aber die sieht man eben nicht“, so Högg weiter. Knackpunkt bei der jüngsten Diskussion über das Rückhaltebecken im Anhauser Tal seien unter anderem die hohen Kosten gewesen. Zudem müssten Grundstücksverhandlungen mit verschiedenen Eigentümern geführt werden.

Die Unterzeichner des Briefes fordern nun eine genaue Einsicht in das, was am 1. Juni abgelaufen ist. Etwa am Rückhaltebecken am Engelshofer Bach. Wie Bürgermeister Peter Högg sagt, war das Becken im Laufe des starken Regens der Tage um das Unglückswochenende gut zur Hälfte gefüllt. Die wasserrechtliche Betriebserlaubnis schreibe einen Abfluss von fünf Kubikmetern pro Sekunde vor. Ursprünglich, so Högg, war der Rückhalt Teil eines Gesamtkonzepts mit mehreren Becken, darauf beziehe sich auch der Ablauf. War dieser deshalb womöglich 2024 gar nicht mehr zeitgemäß? Das fragen jetzt die Anwohner in ihrem Brief und fordern Einsicht in sämtliche Pläne. Tatsächlich werde geprüft, ob der Ablauf geringer erfolgen könnte, bestätigt Högg. Der Bürgermeister warnt jedoch: „Bei einem Überlauf des Beckens ist der Schaden am Ende noch größer.“

Die Anlagen in Burgwalden haben Bestandsschutz

Die Betroffenen fordern eine „schnelle Wiederaufnahme zu den Planungen am zweiten Rückhaltebecken im Anhauser Tal“. Die ha der Bürgermeister bereits angekündigt. Und sie wollen mehr wissen über den Zustand der Fischweiher der Fugger‘schen Stiftungen und deren Kontrolle. Wie berichtet, waren sich Bürgermeister Peter Högg und das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth in einem Gespräch im August darüber einig, dass die Teiche ihren Anteil zu den Überschwemmungen beigetragen haben. Das Landratsamt als Aufsichtsbehörde gibt jetzt Auskunft.

Eine Sprecherin des Landratsamtes teilt mit, dass die „Stauhaltungsdämme von Fischteichanlagen durch die Anlagenbetreiber nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu errichten, zu betreiben und zu unterhalten“ seien. Auf eigene Kosten sei mindestens einmal im Jahr beziehungsweise nach jedem Hochwasser zu kontrollieren, ob die Dämme in Ordnung seien. Die Sprecherin weiter: „Da es sich um eine bestandsgeschützte Fischteichanlage handelt, die lange vor Inkrafttreten der Wassergesetze errichtet worden war, kann diese grundsätzlich im vorhandenen Umfang betrieben werden.“ Gesetzliche Vorgaben müssten selbstverständlich eingehalten werden.

Auch wenn ein Biber einen Anteil hätte: Das Tier ist geschützt

Doch die Geschädigten in Diedorf wollen auch wissen, ob und wann es an den Fischteichen eine amtliche Überwachung gegeben habe. „Im Jahr 2017 fand eine amtliche Überwachung der Teichanlage statt“, heißt es dazu aus dem Landratsamt. Dabei sei es um die Stand- und Hochwassersicherheit der Teiche gemäß den aktuellen technischen Regeln und um die Reduzierung des Bewuchses auf den Dämmen. Der Betreiber habe anschließend mit Fachberatern über die zu treffenden Maßnahmen gesprochen, so das Landratsamt weiter.

Und zwei weitere Informationen gibt es aus dem Landratsamt zum Thema Fischweiher in Burgwalden: Inzwischen haben die Bürger aus Diedorf und Anhausen gehört, Biber hätten an den Teichen und Dämmen zu Schäden geführt. Das Landratsamt weist jedoch darauf hin, dass auch in solchen Fällen Biber vom Betreiber nicht einfach entnommen werden dürften. Und: Eine Aufforderung, bei Hochwasserwarnungen die Fischweiher abzulassen, seien in wasserrechtlichen Bescheiden nicht enthalten. Die Unterzeichner des offenen Briefes fordern weitere Antworten bis Mitte September. Bürgermeister Peter Högg will im Herbst öffentlich über das weitere Vorgehen beim Hochwasserschutz berichten.