Höhere Steuern und Gebühren: So teuer wird das Leben in Diedorf

Plus Der Diedorfer Haushalt 2022 ist genehmigt. Es gibt ein ausdrückliches Lob für die Anhebung von Steuern und Gebühren. So wirken sich diese im Einzelnen aus.

Ohne Beanstandung ist der diesjährige Haushalt der Marktgemeinde Diedorf für das Jahr 2022 von der Kommunalaufsicht im Landratsamt Augsburg genehmigt worden, berichtete Bürgermeister Peter Högg auf der jüngsten Gemeinderatssitzung. Mehr noch: Es gab ein Lob aus der Abteilung.