Hoher Sachschaden nach Unfallflucht

In Diedorf beschädigt anscheinend ein vorbeifahrendes Fahrzeug einen weißen Transporter. Der Verursacher ist aber unbekannt.

Am Montag, 14. September, ereignete sich im Zeitraum zwischen 7.30 und 16.45 Uhr ein Verkehrsunfall in der Benzstraße in Diedorf. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte, vermutlich im Vorbeifahren, einen weißen VW Transporter, der vor der Hausnummer 4 abgestellt war. Am VW wurde die Fahrerseite, insbesondere im Bereich des vorderen Kotflügels, stark beschädigt. Da sich am Transporter in der Höhe von etwa 90 bis 95 Zentimetern ein schwarzer Abrieb befand, wird beim Verursacher von einem größeren Fahrzeug ausgegangen. Die Polizei geht von einem Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro aus. (jah)

