Hubert Balze stellt im Maskenmuseum aus

Der 87-jährige Maler Hubert Balze hat ein Skizzenbuch voller Ideen und Figuren. Daraus sind nun neue Werke entstanden.

Besonders stolz zeigt sich Museumsleiter Michael Stöhr, dass er den Künstler und gleichzeitig seinen ehemaligen Kunstlehrer Hubert Balze mit der Ausstellung „Fragile“ für seine „Galerie Künstlerhof“ im Maskenmuseum Diedorf gewinnen konnte. Er freut sich, die fremden, alten Figuren und Masken im Haus mit moderner Kunst verknüpfen und in Dialog bringen zu können. Nicht zuletzt die Grafik „Persephone“ von Hubert Balze und die jährlich am Maskenmuseum abgehaltenen Perchtenläufe, die an die Verehrung der griechischen Göttin Persephones erinnern, lassen hier die verschiedenen Kunstangebote auf das Beste verschmelzen.

In seiner neuen Ausstellung zeigt der Künstler Hubert Balze kraftvolle grafische Arbeiten der Serie „Fragile“, sowie zwei Plastiken. Darunter befinden sich auch neue Bilder, welche er nach einer künstlerischen Krise geschaffen hat. Fast ein Jahr lang pausierte der Künstler, bevor er sich wieder an die Staffelei setzte. Und so sind neben seinen kunstvollen, älteren Exponaten, welche noch vor dem „Loch“, wie er seine Schaffenskrise nennt, entstanden, für Kunstinteressierte sind insbesondere seine neuesten Bilder interessant.

Ideen und Figuren aus dem Skizzenbuch eines langen Lebens

Ideen und Figuren dafür hat er aus seinem schier unerschöpflich scheinenden Skizzenbuch entnommen. Lange habe er vor diesen Bildern gesessen, erklärt er. „An diesen gesichtslosen, aber sehr bewegten, aktiven Gestalten hat mich die Nachricht vom Leben fasziniert. Die Fragilen sollen als Zeichen eines sehr abstrakten Menschenbegriffs stehen. Gerade noch erkennbar und ohne ausgeprägte Individualität drücken sie nur Grundbewegungen und mit der Körperhaltung nur einfachste Stimmungen aus“, so der Künstler.

Vor allem sticht das Bild in Mischtechnik mit dem Titel „Feind vor dem Haus“ in der Mitte seiner neuesten Werke ins Auge. Wie Balze erklärt, stand es ein halbes Jahr unvollendet auf der Staffelei. Es zeigt ein Haus mit einem Paar, daneben eine nicht zu identifizierende, überbordende, brutale Gestalt. Menschenmassen kennzeichnen, wie auf allen seinen neuen Werken, den Hintergrund und sorgen rein malerisch für eine Lockerheit des ganzen Bildes. „Nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine allerdings war das Bild schnell fertig“, erklärt Balze, der es mit dem Einfügen der übermächtigen Figur, die für ihn Putin symbolisiert, vollendete.

Die leere Leinwand füllt sich mit Farben

Mit 87 Jahren habe er bereits gefährliche Zeiten hinter sich, welche noch tief sitzen. Eine ältere Skulptur, welche neben einem seiner neuesten Bilder in der Art eines Pendants positioniert ist, regt Besucherinnen und Besucher zu einem interessanten Vergleich an. Während das Thema der Skulptur einen Künstler vor einer leeren Leinwand zeigt, das Modell vor sich und erst noch die Aufgabe hat, mit dem Werk zu beginnen, kann dieser auf dem Gemälde als passendes Gegenstück, bereits mit einem Repertoire an Farben und Ideen, sein Bild an der Staffelei verwirklichen.

Die Galerie im Künstlerhof des Maskenmuseums Diedorf ist nur nach telefonischer Vereinbarung (auch kurzfristig) mit Museumsleiter Michael Stöhr möglich, Telefon 08238/60245.