Ein 58-jähriger Radfahrer ist in Diedorf von einem Hund angegriffen worden. Wie die Polizei mitteilt, war er am Mittwoch in der Flurstraße unterwegs. Ohne erkennbaren Grund rannte der Hund auf den Mann zu und biss ihm in den Knöchel. Der Radfahrer wurde leicht verletzt, heißt es im Bericht der Polizei. (kinp)

Diedorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gebiss Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis