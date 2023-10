Hundekotbehälter angefahren und Auto beschädigt

Ein Hundekotbehälter wurde in Diedorf angefahren. Der Sachschaden am Auto ist hoch.

Am Freitag, gegen 12.30 Uhr, wurde in Diedorf in der Bürgermeister-Grüner-Straße, ein Hundekotbehälter angefahren. Der 38-jährige Autofahrer touchierte diesen laut Polizei mit der Beifahrertüre nach einem Wendevorgang. Der Behälter kann nicht mehr für seinen ursprünglichen Zweck verwendet werden. Am Wagen entstand zudem ein Sachschaden von circa 1500 Euro. (lig)