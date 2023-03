Im Diedorfer Umweltzentrum werden Saatgut und Pflanzen angeboten

Am 18. März werden am Umweltzentrum in Diedorf wieder Gartentipps und Saatgut getauscht. Wer mitmachen will, sollte sich bald anmelden.

Kaufen, tauschen, stöbern - sas Umweltzentrum Schmuttertal in Diedorf veranstaltet für alle Garteninteressierten die siebte Pflanzen- und Saatgutbörse am Umweltzentrum Schmuttertal, bei der verschiedene Profi- und Hobbyanbieter die Besucherinnen und Besucher informieren und eigenes Saatgut und Pflanzen anbieten. Zudem wird an diversen Ständen unterschiedliches Gartensortiment, einschließlich Insektenhotels, Düngerartikeln und Samenbomben präsentiert.

Wer selbst Saatgut oder Selbstgepflanztes anbieten oder tauschen möchte, kann sich bis Mittwoch, 15. März, per Telefon (08238 /3004-27) oder per E-Mail an umweltzentrum@markt-diedorf.de beim Umweltzentrum anmelden. Die Verpflegung wird vom Café Rosenrot organisiert. Für Kinder gibt es auch Bastelangebote.

Stattfindet die siebte Pflanzen- und Saatgutbörse am Samstag, 18. März, von 10 bis 14 Uhr im Umweltzentrum Schmuttertal in der Augsburger Straße 24 in Diedorf-Kreppen. Aufgrund der begrenzten Parkplatzsituation wird um Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln gebeten. (AZ)

