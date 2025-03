Im Planetarium in Diedorf kann die partielle Sonnenfinsternis beobachtet werden

Am bundesweiten Astronomietag am Samstag, 29. März, findet zur Mittagszeit eine partielle Sonnenfinsternis statt und abends stehen Jupiter und Mars hoch am Westhimmel. Die Finsternis beginnt für Augsburg und Umgebung um 11.26 Uhr, wenn der Mond sich langsam vor die Sonne schiebt. Die Mitte der Finsternis ist um 12.11 Uhr. Dann werden etwa 12 Prozent der Sonne vom Mond bedeckt sein. Mit bloßem Auge ist dies schon zu erkennen, sofern man einen geeigneten Sonnenfilter oder eine Sonnenfinsternis-Brille verwendet. Ende der Finsternis ist um 12.56 Uhr. Die Planeten Jupiter und Mars sind so hell, dass sie bereits eine knappe Stunde nach Sonnenuntergang in der hellen Dämmerung auftauchen und mit freiem Auge gesehen werden können. Bei Jupiter lassen sich mit einem Teleskop am frühen Abend die vier großen Jupitermonde gut beobachten. Galileo Galilei wurde durch das Spiel der Monde in der Idee des heliozentrischen Weltbildes bestärkt – an diesem Abend kann das jeder leicht nachvollziehen. Die Sternwarte Diedorf bietet zur Finsternis neben Beobachtungsmöglichkeiten Vorträge für Erwachsene und Kinder an, sowie abends weitere Vorträge, Planetariumsführungen und Beobachtungsmöglichkeiten. Je nach Wetter wird das Programm angepasst. Geöffnet ist das Planetarium in der Grund- und Mittelschule Diedorf, Pestalozzistraße 17, bei jedem Wetter von 11 bis 21 Uhr. Der Eintritt ist frei. (AZ)

