Jäger rettet fünf junge Füchse im Wald bei Willishausen

Felix Kuwert ist Jäger und hört im Wald bei Willishausen plötzlich ein klägliches Fiepsen. Er entdeckt fünf Jungfüchse und vom Muttertier ist keine Spur zu sehen.

Nur ein klägliches Fiepsen hörte Felix Kuwert am Dienstag bei einem seiner Streifzüge durch den Wald bei Willishausen. Dem Jäger war schnell klar, dass es sich um in Not geratene Tiere handeln muss. Tatsächlich. Beim genaueren Hinsehen entdeckte er fünf kleine Fellknäuel, die orientierungslos über den Boden tapsten. Es handelte sich um junge Füchse, die möglicherweise ihre Mutter, die Fähe, verloren haben.

"Ich habe mich dann zunächst für einige Zeit zurückgezogen", erzählt Kuwert. Schließlich hätte es durchaus möglich sein können, dass die Eltern der Jungfüchse auf Nahrungssuche unterwegs waren und ihren Nachwuchs nur kurzzeitig zurückgelassen haben. Doch die Fähe ließ sich nicht mehr blicken. "Als ich dann sicher war, dass die Mutter tot ist, habe ich die Jungfüchse mit nach Hause genommen", sagt der Jäger. Daheim galt es zunächst, die erst wenige Wochen alte Tiere wieder aufzupäppeln.

Gierig machten sich die Fellknäuel über ihr Fressen her

Kuwert rührte eine Schüssel mit Hunde- und Katzenfutter an, gab einige Aufbaupräparate hinzu und servierte dem Quintett das Menü in einem Hundenapf. Gierig machten sich die Fellknäuel über das Fressen her. Wohliges Quietschen zeigte, dass den kleinen Reinekes die Mahlzeit schmeckt. Kuwert hat sich jedoch bereits einen Tag später wieder von den Fünflingen verabschiedet. "Ich habe sie zunächst ins Tierheim Augsburg gebracht, von dort aus werden sie dann in eine spezielle Auffangstation für Wildtiere gefahren", sagt er. Später sollen die Jungfüchse dann ausgewildert werden. Jäger Kuwert hat mit seiner Hilfsaktion und dank seines Fachwissens den kleinen Rackern wahrscheinlich das Leben gerettet. Doch so einfach verlassene Tiere mitzunehmen, ist grundsätzlich nicht zu empfehlen.

"Jungfüchse bleiben zunächst in ihrem Bau und kommen erst nach einige Zeit heraus gekrabbelt", erklärt Gerhard Wurm von der Jagd- und Naturschule Wertachtal. Während die Fähe oder Rüde, der sich ebenfalls um den Nachwuchs kümmert, auf Nahrungssuche sind, könne es durchaus sein, dass die Jungtiere für kurze Zeit alleine sind. Dies bedeute aber nicht, dass sie hilflos und verlassen seien. "Oft sitzt das Muttertier im Gebüsch und beobachtet die Umgebung"; so Wurm. Auf keinen Fall aber sollten Spaziergänger die Tiere anfassen oder gar mit nach Hause nehmen.

Fuchsräude kann schnell auf Hunde übertragen werden

Auch die Gefahr, dass von den Jungtieren Krankheiten übertragen werden können, sei nicht zu unterschätzen. Selbst dann, wenn es sich, so wie im Fall der fünf Jungfüchse, auf den ersten Blick um putzige und niedliche Tiere handelt, können sie bereits im Bau mit der Fuchsräude infiziert worden sein. Diese Krankheit kann sich laut Wurm auch schnell auf Hunde übertragen. Der richtige Weg sei daher bei solch einem Fund, einen Jäger zu informieren oder - sollte man keinen kennen - die Polizei.

Gerade in den nächsten Tagen wird der Wald wieder zur Kinderstube. Rehe setzen ihre Kitze in die Welt, Feldhasen haben bereits seit einigen Wochen ihre Jungen in flachen Erdmulden, sogenannten Sassen, geboren. In beiden Fällen säugen die Muttertiere ihren Nachwuchs noch regelmäßig, aber immer nur kurz und wenige Male am Tag. So versuchen sie zu vermeiden, dass Fressfeinde auf die Jungtiere aufmerksam werden. Fasst der Mensch die kleinen Tiere an, wird sich die Mutter aufgrund des fremden Geruchs um das Tier nicht mehr kümmern. Die fünf kleinen Füchse aus Willishausen haben aber Glück gehabt. Die Hände, die sie angefasst haben, waren genau die Richtigen.