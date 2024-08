Jetzt gehen die Planungen zum Hochwasserschutz im Anhauser Tal weiter

Die persönliche Betroffenheit war Johannes Prestele anzumerken. Der Diedorfer, der im Müllerweg lebt, hatte sich in der letzten Sitzung des Gemeinderats vor der Sommerpause zu Wort gemeldet und nach dem aktuellen Stand beim Hochwasserschutz in der Gemeinde gefragt. Es scheint, als ginge es ihm nicht schnell genug. Kein Wunder: Der Müllerweg war beim ersten Hochwasser eines katastrophalen Ausmaßes in Diedorf 2002 betroffen und nun, Anfang Juni 2024, wieder. „Damals saßen wir danach auch so zusammen“, so Prestele im Gemeinderat. Bürgermeister Peter Högg kennt die Vorwürfe, die Gemeinde tue beim Hochwasserschutz zu wenig. Doch dem sei nicht so, erläuterte er nach der Sitzung.

