Diedorf

06:15 Uhr

Jürgen Rösner ist der Neue in der Diedorfer Jugendarbeit

Plus Der Sozialpädagoge ist jetzt für die offene Jugendarbeit zuständig. Nun soll der Jugendtreff am Bahnhof wieder regelmäßig geöffnet haben.

Von Jana Tallevi Artikel anhören Shape

Jürgen Rösner kann in seinem Beruf als Sozialpädagoge kaum etwas erschüttern. Nach Stationen in der Jugendpsychiatrie und als Streetworker sowie zuletzt in der Jugendarbeit der Stadt Friedberg kümmert er sich jetzt in 30 wöchentlichen Arbeitsstunden um die offene Jugendarbeit in Diedorf. Er ist der Nachfolger von Johannes Kucera, der in den vergangenen Jahren der erste Ansprechpartner für die Jugendlichen der Marktgemeinde war, seit dem Sommer jedoch andere Aufgaben übernommen hat.

Rösner möchte sich zunächst der klassischen, offenen Jugendarbeit widmen, wie er jetzt den Mitgliedern des Hauptverwaltungsausschusses berichtete. Dazu gehört für ihn an erster Stelle ein zu festen Zeiten geöffnetes Jugendhaus mit einem Sozialpädagogen, der dann auch vor Ort ist. Dazu wurde der Jugendtreff, das Haus direkt neben dem Schmuttertal-Gymnasium in der Dammstraße, in den vergangenen Wochen entrümpelt und auf Vordermann gebracht, wie er berichtet. Und neues Leben ist auch schon eingezogen." Tagsüber, außerhalb der Öffnungszeiten für alle, werden die Räume von den Gymnasiasten genutzt. Die Schülermitverwaltung (SMV) kann sich dort ungestört treffen und auch die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe können sich dort in ihren Freistunden aufhalten, berichtet Rösner im Ausschuss.

