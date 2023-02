Jugendarbeit in Diedorf beginnt das Jahr mit einer Schnitzeljagd

Der Diedorfer Jugendpfleger wollte nach der Pandemie etwas Außergewöhnliches bieten. Dazu haben sich 50 Jugendliche auf ein Experiment eingelassen.

Eine besondere Schnitzeljagd mit dem Namen "MrDiest" hatte die kommunale Jugendarbeit in Diedorf für die Jugendlichen organisiert. Das hohe Preisgeld von 500 Euro für das Gewinnerteam sowie 200 Euro für eine Vereinsjugend waren allerdings schnell vergessen. Die aufwendig organisierte Schnitzeljagd war schließlich nur der Auftakt für ein grandioses Spiel in der Sporthalle des Schmuttertal-Gymnasiums. Die Teams sollten Tennisbälle aus einem Pool in ihre eigenen Kästen transportieren, ohne dabei ihre Lebenspunkte, die als Stoffstreifen von ihren Gürteln hingen, zu verlieren.

Als Überraschung sahen sich die Finalisten dann einer Mannschaft aus Endgegnern gegenüber, die aus einem Ninja, zwei Spielern oder Spielerinnen des Rollschuh-Vereins „ Augsburg Rolling Thunder“ und einem weiteren Erwachsenen bestand. Am Ende setzte sich das Team Greipl gegen die anderen Teams durch und nahm den Scheck jubelnd entgegen. Mit dem Geld wollen die drei Jugendlichen übrigens das Splash-Festival besuchen, ein Musikfestival. Das Team Wasserwachteln erlangte den Vereinspreis und will die 200 Euro in neue Schwimmflossen stecken.

Mehr als 50 Jugendliche waren bei der Schnitzeljagd in Diedorf dabei

Bei über 20 Stationen wurden Rätsel und Aufgaben gelöst, so wurde etwa im Eukitea einem Schauspieler beim Textlernen geholfen, bei den Diedorfer Schützen wurden Luftballons geschossen und im Hallenbad bei der Wasserwacht im Wasser gefischt. "Ich wollte das Jahr mit einem spektakulären Auftakt beginnen und nach der Pandemie die Jugendlichen wieder in Aktion bringen“, erzählt Gemeindejugendpfleger Johannes Kucera.

Über 50 Jugendliche zwischen zwölf und 18 Jahren in 13 Teams rätselten, suchten und liefen durch Diedorf. Der Name MrDiest ist eine Anlehnung an einen erfolgreichen YouTuber, "Mr Biest“, der durch ähnliche Aktionen Millionensummen umsetzt und eine riesige Reichweite hat. "Ich bin froh, dass sich die Jugendlichen ohne zu wissen, was passieren wird, auf dieses Abenteuer eingelassen haben", ergänzt Magdalena Graf, Bundesfreiwilligendiestleistende in Diedorf für die Jugendarbeit und das DieZ. Denn worum es wirklich ging, wurde erst zum Spielstart klar. Das Gruppenspiel in der Halle und die Endgegner nach der einstündigen Schnitzeljagd seien eine echte Überraschung gewesen. (AZ)

