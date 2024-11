Eine 14-Jährige ist nach einem Unfall in Diedorf leicht verletzt, berichtet die Polizei. EIn 17-Jähriger hatte sie demnach am Samstag auf dem Hockeyplatz mit seinem Roller angefahren. Der Motorroller striff die Jugendliche laut Polizei am Arm. Die Teenagerin stürzte, verletzte sich laut Polizei aber zum Glück nur leicht. (kinp)

