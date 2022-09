Diedorf

vor 16 Min.

Jugendliche zündeln auf einem Spielplatz in Diedorf

Mehrere Jugendliche haben am Sonntag in Diedorf randaliert.

Eine Gruppe Jugendlicher kokelt auf dem Spielplatz an der Kiefernstraße in Diedorf einen Tisch an. Einer der Schüler hat zudem Betäubungsmittel dabei.

Mehrere Jugendliche haben am Sonntag in Diedorf randaliert. Bei einem der Schüler sind auch Betäubungsmittelutensilien sichergestellt worden. Die Gruppe hielt sich um 20.15 Uhr auf dem Spielplatz an der Kiefernstraße auf. Zwei 16-Jährige kokelten die Tischplatte mit einem Feuerzeug an. Dazu nutzten sie laut Polizei ein Deospray und verschmorten die Platte mit einer aufgrund des Feuers geschmolzenen Plastikflasche. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Die Polizei fand zudem bei einem der Jugendlichen Betäubungsmittel. Die Eltern der Jugendlichen wurden verständigt, es folgt außerdem unter anderem eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. (thia)

Themen folgen