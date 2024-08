Jugendlichen sollen Gebäude beschmiert haben

Die Polizei sucht nach zwei Jugendlichen, die unter Verdacht stehen, ein Gebäude in Diedorf beschmiert zu haben. Wie die Beamten mitteilen, beobachtete eine Zeugin am Sonntag gegen 5 Uhr die beiden Jugendlichen in der Hauptstraße durch ein offenstehendes Fenster. Anschließend nahm sie Geräusche einer Sprühdose wahr, heißt es im Polizeibericht. Bei der ersten kurzen Nachschau konnte die Zeugin zunächst keine Schäden feststellen. Erst gegen 10 Uhr bemerkte sie, dass doch Schäden in Form von Schmierereien am Nachbargebäude zu sehen waren. Die verständigte Streife der Polizei Zusmarshausen konnte im Anschluss im Rahmen der Ermittlungen zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren ermitteln welche dringend tatverdächtig sind. Besprüht wurden mehrere Stellen am Wohnobjekt, Mülltonnen, ein Fahrzeuganhänger und eine Geschäftsfassade. Der Sachschaden wird derzeit mit etwa 5.000 Euro beziffert. (kinp)

