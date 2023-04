Junge Musiktalente führen am Karfreitag in Diedorf Bachs Johannespassion auf

Das Yara-Ensemble und verschiedene Gesangstalente bringen am Karfreitag in der Immanuelkirche Diedorf die berühmte Johannespassion zur Aufführung – bei freiem Eintritt.

Das gibt es sonst nur in den großen Kirchen: Doch an diesem Karfreitag spielt um 20 Uhr in Diedorf das Yara-Ensemble Bachs Johannespassion in einer solistischen Besetzung (mit elf Instrumentalisten und acht Sängerinnen und Sängern) in der Immanuelkirche – zudem bei freiem Eintritt (Spenden sind erbeten). Pfarrer Alan Büching veranstaltet in der Kirche regelmäßig Konzerte, meist mit hochkarätigen Jazzkünstlern. Dargeboten wird die Passion von jungen Musiktalenten, die an verschiedenen namhaften Musikhochschulen studiert haben. Sie alle sind geschult in der historisch-barocken Aufführungspraxis und kommen damit dem Klang, wie es bei der Erstaufführung die Karfreitagsbesucher in der Leipziger Thomaskirche wohl erlebten, ziemlich nahe.

Bachs erste Karfreitagsmusik

Johann Sebastian Bach hat die Johannespassion für den Karfreitagsgottesdienst komponiert. Sie dauert etwa 90 Minuten. Den Kern des Textes der Johannes-Passion stellt der Passionsbericht des Johannesevangeliums in der Lutherübersetzung dar. Die Johannespassion war 1724 Bachs erste und höchstwahrscheinlich 1749/50 auch seine letzte Leipziger Karfreitagsmusik. Im Zeitraum dieses Vierteljahrhunderts hat er das Werk in mindestens vier teils stark voneinander abweichenden Fassungen dargeboten und somit lebenslang um eine gültige Version gerungen. Heute ist sie zu einem regelrechten Liebling der Chorvereine und Dirigenten geworden.

In Diedorf singen Caroline Adler, Friedamaria Wallbrecher, Pascale Jonczyk, Livia Kretschmann, Santiago Garson und Martin Höhler. Das Yara-Ensemble hat sich im Frühjahr 2021 während des Lockdowns zusammengefunden und erarbeitet sich seitdem das klassische Repertoire. Die Mitglieder des Ensembles gehören zur herausragenden jungen Generation an Musikern, die sich neben einem klassischen Musikstudium auch mit dem Studium der historischen Aufführungspraxis auseinandergesetzt hat. (AZ)

