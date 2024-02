Kamera zeichnet Tankbetrug in Diedorf auf

Ohne ihre Rechnung in Höhe von rund 70 Euro zu bezahlen, fährt eine BMW-Fahrerin nach dem Tanken in Diedorf davon. Die Polizei ermittelt.

Die Polizei meldet einen Fall von Tankbetrug in Diedorf. Demnach fuhr eine Fahrerin eines BMW am Mittwoch gegen 16.15 Uhr nach dem Tankvorgang davon. Ihre Rechnung in Höhe von 71 Euro wurde laut Polizei nicht bezahlt. Eine Kamera zeichnete den Vorfall auf, berichten die Beamten. Nun soll die Fahrerin ermittelt werden. (kinp)