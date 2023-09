Diedorf

Kammerkonzert im Theater Eukitea

Das "Duo L´Oro" schöpft am 27. Oktober in Diedorf die klanglichen Möglichkeiten von Harfe und außergewöhnlichen Blockflöten in ihrer Fülle aus.

Eine Stückauswahl von den Meistern der alten Musik bis hin zu raffinierten zeitgenössischen, zum Teil elektronischen Arrangements, präsentiert das Duo L’Oro mit seinem Programm „Aggregat - Werke von Palestrina, Erik Satie und Arvo Pärth u.a.“ Die beiden Musikerinnen Friederike Merkel und Babett Niclas verbindet ein enges musikalisches und auch freundschaftliches Band, welches das Publikum als eindringliche kammermusikalische Einheit wahrnehmen darf. Das kunstfertige Blockflötenspiel von Friederike Merkel glänzt in faszinierender Klarheit. Babett Niclas zaubert aus den Saiten ihrer Harfe ein zugleich zartes und majestätisches Klanggewebe. Am Freitag, 27. Oktober, kommt das Duo L’Oro um 20 Uhr in das Theater Eukitea, Lindenstraße 18b in Diedorf. Karten gibt es für 24 Euro (ermäßigt 18 Euro), Schüler und Studenten zahlen 14 Euro. Ticketreservierungen werden per E-Mail an info@eukitea.de oder unter Telefon 08238/964743-96 entgegengenommen. Es können auch online Karten unter www.eukitea.de bestellt werden. (AZ)

