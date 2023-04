Kammermusik-Trio lässt im Eukitea das Jagdhorn erschallen

Abende mit renommierten Kammermusikern haben im Diedorfer Theaterhaus Tradition. Das nächste Konzert widmet sich einem speziellen Instrument.

Immer wieder bietet das Diedorfer Ensemble Eukitea in seinem Theaterhaus Kammermusik-Konzerte an. Fast schon ein Stammgast ist dabei der Geiger Wilhelm F. Walz. Unter dem Motto "Das Jagdhorn in der Kammermusik" spielt er mit seinen Kollegen Felix Winker (Horn) und Paul Rivinius (Klavier) Werke verschiedener Komponisten. Für den Konzertabend am Samstag, 29. April, ab 20 Uhr verlosen wir dreimal zwei Freikarten.

Der Hornist Felix Winker ist Teil eines Trios beim Kammerkonzert im Diedorfer Theaterhaus Eukitea. Foto: Felix Winker

Die renommierten Musiker interpretieren gemeinsam glanzvolle Werke von Johannes Brahms, Charles Koechlin sowie Paul Dukas. Die virtuose Trio-Besetzung erfordert hohe künstlerische Meisterschaft und musikalische Fähigkeiten. Das warme und weiche Timbre des Horns ergänzt sich mit den klaren und vollen Klängen von Violine und Klavier.

Zu hören sind Charles Koechlins "Quatre petites pièces pour Piano, Violon & Cor", op. 32, Johannes Brahms' Sonate Nr. 2 für Klavier und Violine A-Dur, op. 100, Paul Dukas' Villanelle für Horn und Klavier und zum Abschluss Johannes Brahms' Trio Es-Dur für Horn, Violine und Klavier, op. 40.

So können Sie Karten für das Diedorfer Konzert gewinnen

Für das Konzert am Samstag, 29. April, ab 20 Uhr im Diedorfer Theaterhaus Eukitea verlosen wir dreimal jeweils zwei Freikarten. Wer gewinnen möchte, schickt bis Mittwoch, 26. April, eine mit voller Anschrift und Telefonnummer versehene Postkarte an die AZ Augsburger Land, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen, und nennt uns das Instrument, das im Mittelpunkt des Abends steht.

Eine Teilnahme an unserem Gewinnspiel ist auch per E-Mail an gewinnspiel.landbote@augsburger-allgemeine.de möglich. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter der Internetadresse augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder der Telefonnummer 0821/777-2355.

Karten für die Veranstaltung zum Preis von 32 Euro, ermäßigt 29 Euro, Schülerinnen und Studierende 14 Euro, gibt’s unter tickets@eukitea.de oder unter Telefonnummer 08238/964743-96. (lig)