Kammermusik und Kinderfasching: So startet das Diedorfer Eukitea-Theater

Erbaut worden ist das Diedorfer Eukitea-Theaterhaus an der Lindenstraße vor allem, um Theaterstücke für Kinder und Jugendliche passend zu präsentieren. Doch hat der achteckige Vorstellungssaal wegen seiner Akustik, schnell auch Musiker angezogen. So entstand die Konzertreihe "Glanzlichter der Kammermusik". Sie wird im Februar fortgesetzt mit zwei Musikerinnen aus dem Augsburger Land. Doch das ist noch nicht alles: Für Kinder hat das Diedorfer Ensemble ebenfalls etwas parat.