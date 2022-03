Kein Geld für die Feuerwehr Diedorf: Ist es nur ein Missverständnis?

Plus Die CSU und ihre Fraktionsgemeinschaft stehen in der Kritik der Feuerwehr. Bislang seien alle Planungen Zeit- und Geldverschwendung gewesen. Das sagt die CSU.

Es gehe nicht darum, das Feuerwehrhaus zu verhindern, sondern um das genaue Gegenteil: um die Möglichkeit einer Finanzierung desselben. "Ich glaube, es handelt sich um ein Missverständnis", hat der Fraktionsvorsitzende der CSU, Horst Heinrich, jetzt an die Kommandanten der Feuerwehr Diedorf geschrieben. Denn als auf der jüngsten Gemeinderatssitzung der Haushalt der Gemeinde für das Jahr 2022 samt Finanzplan für die nächsten Jahre abgestimmt wurde, waren für die Ertüchtigung des Feuerwehrgerätehauses an der Lindenstraße nur 560.000 Euro vorgesehen. Darauf hat die Feuerwehr nun reagiert.