Kind bestiehlt Tankstelle - und kehrt dorthin zurück

Ein Kind hat in einer Tankstelle in Diedorf etwas gestohlen. Es kam zurück. Allerdings wenig reumütig.

Bereits am Donnerstag, 15. Juni, entwendete ein 13-Jähriger in einer Tankstelle in Diedorf ein Feuerzeug im Wert von zwölf Euro, teilt die Polizei mit. Dies wurde zwar beobachtet, der Dieb konnte jedoch nicht festgehalten werden.

Am nächsten Tag erschien das Kind erneut in der Tankstelle und wurde vom dortigen Personal wiedererkannt. Der Junge konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der Teenager zeigte sich vor Ort unkooperativ und uneinsichtig, so die Einschätzung der Polizei. Durch die Streifenbesatzung wurde er an den Sorgeberechtigten übergeben. Strafrechtliche Folgen wird seine Tat nicht haben, da der Schüler noch nicht strafmündig ist. (jah)

