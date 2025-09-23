Kinderflohmarkt in der Schmuttertalhalle in Diedorf

Ein vom Elternbeirat und dem Förderverein der Kindertagesstätte „Herz Mariä“ veranstalteter Kinderflohmarkt findet am Samstag, 11. Oktober, von 10 bis 12.30 Uhr in der Schmuttertalhalle in Diedorf statt. Von Kinderkleidung über Spielzeug bis hin zu Babyausstattung und Schuhen lässt sich dort gut Erhaltenes günstig ergattern. Wer Platz für Neues schaffen und selbst verkaufen möchte, kann sich ab Donnerstag, 2. Oktober, 8 Uhr für einen Standplatz per E-Mail an elternbeirat.diedorf@live.de anmelden. Die Standgebühr beträgt 9 Euro.

