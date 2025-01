Kolpingsfamilie Diedorf startet in 2025 mit einer Winterwanderung

Die Kolpingsfamilie Diedorf gibt es seit 70. Jahren. Das Jubiläumsjahr 2025 beginnt mit einer Winterwanderung. Eingeladen dazu sind alle Freunde, Mitglieder und Interessierte. Treffpunkt ist am Sonntag, 19. Januar, um 13 Uhr, am Spielplatz/Bürgerpark. Nach der Wanderung werden im Kolpingraum (Pfarrheim) warme Getränke und Kuchen angeboten. Ersatztermin bei Schlechtwetter ist Sonntag, 26. Januar. Im Jubiläumsjahr sind weitere Veranstaltungen geplant: Der Festgottesdienst mit anschließendem Fest findet am 25. Mai statt, der Vereinsausflug zum Ammersee am 20. Juli. Informationen dazu werden im Amtsblatt, im Schaukasten in Diedorf und unter https://kolping-diedorf.de veröffentlicht. (AZ)

