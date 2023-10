Diedorf

vor 33 Min.

Konzept- und Videokünstlerin in Diedorf: "Wie Kino, nur anders"

Plus Die Künstlerin Erika Kassnel-Henneberg wirkt in diesem Jahr erstmalig bei den Kulturtagen in Diedorf mit. Ihre Videokunst passt in keine Schublade.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek Artikel anhören Shape

Zahlreiche Ausstellungen, Auszeichnungen und Preise darunter der Kunstpreis des Landkreises Augsburg im vergangenen Jahr, erzählen vom erfolgreichen Wirken der Künstlerin Erika Kassnel-Henneberg. Mit ihrer erstmaligen Mitwirkung bei den Kulturtagen Diedorf wollte die Anhauserin, deren Wirken weitgehend nur im Zusammenhang großer Ausstellungen in der Region zu sehen war, nun einen größeren Bekanntheitsgrad in ihrem direkten Umfeld erzielen. „Viele Menschen meiden Kunstausstellungen. Somit sehe ich dies nun als niederschwelliges Angebot“, so Kassnel-Henneberg. Allein schon der Titel ihrer Premiere bei den Kulturtagen Diedorf „Wie Kino, nur anders“, machte neugierig, was der Abend bringen würde.

In ihren Arbeiten untersucht sie den Prozess des Erinnerns

Erika Kassnel-Henneberg ist Konzept- und Videokünstlerin. In ihren Arbeiten untersucht sie den Prozess des Erinnerns und hinterfragt Identität als künstliches Konstrukt zwischen Wirklichkeit und Fiktion. „Wer bin ich, wenn mich Künstliche Intelligenz besser kennt als ich mich selbst? Ist dieses Bild wahrer als mein Selbstbild?“ Ihre Videos überraschen, alte Fotos werden bei ihr lebendig, menschliche Porträts sind von Künstlicher Intelligenz geschaffen. Hierzu gibt es für manche Besucher Erklärungsbedarf weiß sie und steht dafür gerne zur Verfügung, denn wenn bei ihren Gesichtern künstliche Intelligenz, sogenannte KI, im Spiel ist, bekommen diese eine ganz andere Bedeutung.

