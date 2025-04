Kräuterführung und Kochkurs: „Frühjahrskräuter Vier-Gänge-Menü“

Bei dieser Kräuterführung, die am Samstag, 26. April, von 17 bis 20 Uhr, stattfindet, wird auf die spezifischen Heilwirkungen von Frühjahrskräutern eingegangen und deren Verarbeitungsmöglichkeiten erläutert. Im Anschluss an die Führung im Wildkräuterparadies Schmuttertal, werden die gesammelten Kräuter zu einem geschmackvollen Vier-Gänge-Menü verarbeitet und in geselliger Runde verzehrt. Die Teilnehmenden erfahren unter der Leitung von Referentin Kornelia Rampp (Habsberger Kräuterstüble) Wissenswertes über Heilkräuter und bekommen Einblicke in die vielfältigen Verarbeitungsmöglichkeiten. Die Kosten belaufen sich auf 25 Euro pro Person. Die Anmeldung erfolgt unter umweltzentrum@markt-diedorf.de oder Telefon 08238/300463.

