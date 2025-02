Kühe im Fokus oder eine Hommage an ein wichtiges Nutztier

Lisa Jansen ist „auf die Kuh gekommen“. Sie hat die unterschiedlichsten Kuhporträts aufgenommen. Mal sehen „ihre“ Kühe sensible, mal schön und manchmal auch lustig aus. Auf jeden Fall sind es ungemein fotogene Tiere. Die Künstlerin legt Wert darauf, dass ihre „Fotomodelle“ gehörnt bleiben dürfen. Nicht nur deshalb ist die Ausstellung mit den unterschiedlichsten Kuhportraits eine Hommage an eines unserer wichtigsten Nutztiere. Gezeigt werden sie passend zum ehemaligen Bauernhof und zur Mühle im Umweltzentrum Schmuttertal (Augsburger Straße 24, Diedorf/Kreppen). Die Ausstellung startet mit einer offiziellen Eröffnung am Freitag, 28. Februar, um 18 Uhr. Die Vernissage wird von den Loderberger Alphornbläser aus Neusäß stilgerecht begleitet. Nach der Eröffnung sind die Fotos von Lisa Jansen im Umweltzentrum von 28. Februar bis 18. Mai montags und dienstags sowie donnerstags und freitags von 8 bis 12 Uhr zu sehen, zudem an jedem Montagnachmittag zwischen 14 und 18 Uhr. Es gibt auch Sonderöffnungszeiten am Wochenende. Die Fotografin erleben können Besucherinnen und Besucher dabei an den Sonntagen, 2. März, 6. April und 18. Mai, von 14 bis 16 Uhr. Und auch während der Saatgutbörse können die Fotos bewundert werden, am Samstag, 15. März, von 10 bis 14 Uhr. (AZ)

