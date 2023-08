Künstlerin Rondl stellt beim Diedorfer Maskenmuseum aus

Die Galerie im Künstlerhof am Maskenmuseum hat wieder eine Ausstellung zu bieten. Eine Malerin schildert dabei den Beginn eines neuen Arbeitsabschnitts.

Die Künstlerin Mechthild Reindl zeigt in der Galerie im Künstlerhof am Maskenmuseum in Diedorf eine kleine aber feine Auswahl ihrer kleinformatigen Werke. Das Jahr 2010 stellte mit Bildern dieser Art sowie gleichermaßen für sie persönlich, die seither unter ihrem Künstlernamen Rondl firmiert, eine Zäsur ihrer künstlerischen Arbeit dar. Diese zeigt sich außergewöhnlich.

Rondl entwickelte gleichzeitig aus altmeisterlichen Techniken und systematischer Abstraktion ihre kleinformatigen, gegenständlichen Darstellungen, die nun so manchen Kunstfreund nach Diedorf ziehen. Die Entwicklung dazu verlief über Tempera-Schichtenmalerei, großformatige, gestische Bilder und eine Phase ungegenständlicher Darstellungsweise. Wie die Künstlerin erklärt, hatte sie keine Lust mehr, groß zu malen: „Das Große erschlägt den Betrachter, man kann das Gleiche auch im Kleinen sagen“, erklärt Rondl warum sie sich nun kleinformatigen Bildern widmet. „Malt man klein und komprimiert, dann muss man genau überlegen, wo man etwas platzieren möchte.“ Man arbeite facettenreicher und detailverliebter. Motive werden zu Symbolen und die Malerei teilweise gestisch.

Diedorfer Ausstellung soll in Ruhe gesehen werden

Dabei vernachlässigt Rondl die Perspektive, bringt stattdessen Tiefe mit der Farbe ins Bild. Ihre Bilder sind Ausdruck einer Empathie, die die Betrachterinnen und Betrachter in Ruhe sehen sollten, um ihre Wirkung in Gänze aufnehmen zu können. Rondl zeigt Menschen, Tiere und Pflanzen in ihrer Umwelt, deren natürliches Umfeld gestört ist. Die Beziehung zur Umwelt ist in verschiedenen Schweregraden belastet oder irritiert. Das kann ein Schwarm Fliegen sein, der eine Frau lästig umschwirrt. Gleichzeitig hinterfragt die Künstlerin in ihrem Werk, wie dieser Frau zumute ist, die sich von zahllosen Augen beobachtet fühlt. „Es sind nicht alle so selbstsicher und finden dies angenehm“, überträgt sie den Sinn des Bildes in den Alltag.

Die Notwendigkeit, dass in Diedorf ein Jahr lang das Wasser abgekocht werden musste, hat sie in ihrem Werk „Clear Water“ festgehalten und auch mit „Startbahn West Frankfurt“ legt sie kritisch die dortige Situation mit ihren vielfältigen Auswirkungen auf die Menschen hinsichtlich der Einflugschneise offen. Sie hält gerne Alltägliches fest, das aber letztlich unheimlich stört. „Wie Ratten oder Ameisen, die man, hat man sie einmal im Haus, kaum noch loswird.“ Wichtig ist für sie, dass ihre Bilder immer auch mit ein bisschen Augenzwinkern gesehen werden. Gerne irritiert sie, tut dies aber nicht mit dem Holzhammer.

In den Bildern in Diedorf erzählen Dinge Geschichten

Rondl will subtil ermöglichen, dass die Bilder problemlos nachempfinden werden können. Dies tut sie insbesondere mit kleinformatigen Gemälden, die mit Schärfe und Unschärfe, Betonung des Vordergrunds und mit Tierdarstellungen arbeiten. Vertraute Umgebungen und Dinge, erzählen Geschichten oder beschreiben Situationen, die sich nachvollziehen lassen und Empathie wecken.

Zwischen ihren früheren und jetzigen kleinformatigen Bildern haben sich Auflösung und Thematik verändert. Der Hintergrund ihrer Bilder ist inzwischen auch politisch. Schottergärten etwa stehen auf ihrer Roten Liste. „Wo Schotter ist, lebt nichts mehr“, erklärt sie und macht mit dem Bild „Flora geht“, berührend auf das Problem, aufmerksam. Was bei ihren Bildern und dieser Ausstellung zählt, ist die Botschaft des Kunstwerkes, die unmittelbar mit der Persönlichkeit der Künstlerin verbunden ist.

Die Ausstellung ist mit Voranmeldung unter 08238/3831 (Reindl) oder 08238/60245 bis 12. September zu besichtigen.