Kunst erleben auf dem ersten Skulpturenweg in Diedorf

Künstlerinnen und Künstler stellen besondere Werke für 14 Tage auf einem Weg durch Feld und Wald im Schmuttertal aus. Zur Vernissage gibt es gleich zwei Feste.

Den Anstoß zu der Idee eines neuen und ganz besonderen Wanderwegs in Diedorf gab ein Schulfreund von Initiatorin Rosa Lutz-Teply. Als schließlich bei einem Treffen von „Wir für Diedorf“ die Frage im Raum stand, was für Diedorf getan werden könnte, wurde die Idee eines Kunstwegs aufgegriffen: Der Wanderweg um Diedorf sollte teilweise mit Kunst verschiedenster Art bespielt werden. Vom 24. Juni bis 9. Juli wird somit ein ganz besonderer Weg von der Mooreiche nach Kreppen ins Umweltzentrum führen.

Am Himmelfahrtswochenende hatten sich Künstlerinnen und Künstler aus Diedorf und Umgebung im Umweltzentrum getroffen, um gemeinsam noch einmal Stühle zu bemalen und andere Gegenstände für den Skulpturenweg zu entwerfen. Foto: Rosa Lutz-teply

Für die Gestaltung eines abwechslungsreichen Weges mit Land Art und interessanten Installationen waren kreative Diedorfer Bürgerinnen und Bürger, Kunstschaffende, Schulen und Kitas aufgerufen mitzumachen. Die Gestaltung des Kunstwegs war allerdings kein leichtes Unterfangen. „Es stellte sich heraus, dass jeder Baum oder Strauch einen Besitzer hatte, dessen Zustimmung hinsichtlich einer Benutzung, eingeholt werden musste, was in Zeiten von Datenschutz nicht ganz einfach war“, erklärte Lutz-Teply. Schnell wurde klar, dass nicht alle Ideen somit umsetzbar waren. „Auch dass Wir für Diedorf den Kulturweg ausrichtet, stellte sich als problematisch heraus, letztlich machten Vereine, Schulen und auch das DieZ einen Rückzieher“, bedauert sie.

Bemalte Stühle und CDs im Wald

Zu aller Freude haben aber die Waldbesitzer des Genossenschaftswalds unter Auflagen ihre Zustimmung gegeben, auch der Grundstücksbesitzer des großen Wegkreuzes stellte sein Areal zur Verfügung, und das Gymnasium freut sich, dass sein Arboretum, eine Baumpflanzung der Schule, mit in den Kulturweg einbezogen wird. Schließlich konnten sich Künstler und Familien am langen Himmelfahrtswochenende im Umweltzentrum treffen, um ansprechende und überraschende Werke für den Kunstweg zu fertigen. Lutz-Teply war dabei vier Tage zusammen mit einer Diedorfer Familie und drei Diedorfer Kunstschaffenden vor Ort, um Gegenstände, die aufmerksame Menschen ihr für das Projekt zukommen ließen, aufzuarbeiten.

Den "Musikstuhl" auf dem Skulpturenweg hat die Diedorfer Künstlerin Emmy Lemke entworfen. Foto: Rosa Lutz-teply

Auch Künstlerin Brigitte Weber bemalte in ihrem Atelier noch weitere Stühle und CDs. „An den Wochenenden wurde geschliffen, grundiert, gesammelt, debattiert und in Form gebracht und jeder, der wollte durfte mitmachen und Spaß haben“, so Lutz-Teply. Anna, Hanna und Laura aus Bergheim waren besonders fleißig und bemalten Steine und Kinderstühle. Sie freuen sich ganz besonders auf das Ende des Kulturwegs am 9. Juli, wenn sie ihre Kunstwerke nach Hause tragen dürfen. Für den Aufbau des Kulturwegs zeichnen neben Rosa Lutz-Teply, Brigitte Weber, Emmy Lemke und Walter Tomaschek verantwortlich.

Fest der Germanen und im Umweltzentrum umrahmt die Eröffnung

Wandern, Erleben und Genießen sind dann für alle Interessierten auf dem kurzweilig gestalteten Weg angesagt. Sie erwartet nicht nur Kunst aus Diedorf und Umgebung, sondern dazu auch Angebote wie Waldbaden oder Vorlesen sowie vieles zum Schauen, Staunen, Mitmachen und Verweilen in der Schönheit des Schmuttertals. Außerdem gibt es am 24. Juni viel zu erleben: Zur gleichen Zeit wird im Umweltzentrum das Sommer-Sonnenfest und das Sommerfest der Germanen am „Thingplatz“ an der Schmutterbrücke gefeiert. Wenn also am 24. Juni um 13 Uhr die Vernissage für den 14-tägigen Kulturweg in Diedorf an der Schmutter beginnt, dann kann man sich sowohl am Anfang als auch am Ende des Weges bei einem der Sommerfeste stärken.

