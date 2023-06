Kunst und Architektur: Geführter Rundgang durch das Schmuttertal-Gymnasium

Wer möchte, kann sich das Gymnasium in Diedorf einmal genauer ansehen. Bei einer Führung besteht die Möglichkeit dazu. Was die Schule so besonders macht.

Als energieeffizienter Lernort der Zukunft leistet das europaweit größte CO2-neutral errichtete Schmuttertal-Gymnasium in Diedorf einen Beitrag zum aktiven Umweltschutz. Im Rahmen eines von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) geförderten Forschungsvorhabens ist es gelungen, eine neue pädagogische Architektur zu schaffen, die mit der anspruchsvollen reinen Holzbauweise im Plusenergiestandard eine Symbiose eingeht und darüber hinaus auch die Wirtschaftlichkeit energetisch optimierter Schulgebäude im Lebenszyklus belegt. Deshalb entfaltet dieser Schulneubau Vorbildwirkung weit über die Grenzen des Freistaates Bayern hinaus.

Bilderzyklus "Die Jahreszeiten" am Diedorfer Gymnasium

Mit seinem Bilderzyklus "Die Jahreszeiten" lässt der in Stadtbergen lebende Künstler Harry Meyer, der bereits zahlreiche Preise und Stipendien gewonnen hat und auf unzählige Ausstellungen im In- und Ausland zurückblicken kann, die Landschaft in Gestalt eines Baumes zum Erlebnisraum werden. Auf diese Weise begleitet seine Kunst die Schülerinnen und Schüler des Schmuttertal-Gymnasiums in jedem Schuljahr von Anfang bis zum Ende, eingebettet in den regelmäßigen Wechsel der Jahreszeiten. Die dynamische Kombination von Farbe und Darstellung machen Meyers Werke einzigartig und umgeben die gesamte Schulfamilie in ihrem Alltag.

Anmeldung zur Führung durch das Gymnasium

Im Rahmen einer kostenfreien Führung erhalten Interessierte am Mittwoch, 21. Juni, um 18 Uhr einen kurzweiligen Einblick in die Bauweise des Schmuttertal-Gymnasiums und die dort zu entdeckende Kunst am Bau sowie Erfahrungsberichte, wie es sich anfühlt, in dem preisgekrönten Gebäude zu lernen und zu arbeiten. Es handelt sich dabei um eine Kooperationsveranstaltung, zu der Kreisbaumeister Frank Schwindling, Oberstudiendirektor Günter Manhart, der Künstler Harry Meyer sowie die Kreisheimatpflegerin Dr. Claudia Ried einladen. Aus organisatorischen Gründen wird um eine vorherige Anmeldung per E-Mail an Heimatpflege@LRA-a.bayern.de oder telefonisch unter 0821/3102-2547 gebeten. (AZ)