Kunstausstellung zum Bild der Frau im Rathaus

Frauenbilder sind auch noch nach dem Weltfrauentag in Diedorf relevant: Die Rathausausstellung zeigt derzeit "Frau" in einer ganz besonderen Vielfalt.

Acrylwerke, Collagen, Skulpturen und Fotografien – das Diedorfer Rathaus ist momentan gefüllt mit verschiedenen Kunstwerken zum Thema "Frau und Kunst". Acht Diedorfer Künstlerinnen und Künstler stellen dabei ihre Werke aus; die jüngste von ihnen ist die dreizehnjährige Maria-Lucia Winges. Ihr Werk "Frauentag" ist eine Mischung aus Acrylgemälde und Collage, und verweist thematisch auf den 11. März, als in Diedorf anlässlich des Weltfrauentags eine Veranstaltung mit rund 60 Ausstellerinnen, Vorträgen und Workshops in der Schmuttertalhalle stattfand. Ziel des Programms war es insbesondere, auf die Frauenrolle und den Stand der Frau in der Gesellschaft aufmerksam zu machen. Den teilnehmenden und ausstellenden Frauen wurde durch die Aktion eine Plattform geboten, um sich mit ihrem Tun und ihren Anliegen in einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren.

Die Kunstausstellung bietet Raum für neue Interpretationen vom Frauenbild

Durch die Kunstausstellung im Rathaus bleibt das Zeichen für Frauen noch einige Zeit länger in der Marktgemeinde verankert. Die Werke vor Ort gehen über den Weltfrauentag hinaus und stellen das "Frau-Sein" noch mal in ganz neues Licht. Durch ihr Kunstschaffen interpretieren die Künstlerinnen und Künstler das Bild der Frau auf kreative und ganz unterschiedliche Weise. So steht zum Beispiel "Die Göttliche Frau" aus Speckstein neben Fotografien von Rolf Pazdera, die "Frau und Kunst" ganz unterschiedlich darstellen. Und auch die Filzarbeiten von Gabi Hohmann können in der Ausstellung bestaunt werden: Zwei davon zeigen ein weibliches Gesicht, das dritte einen "Bauerngarten", mit Haus und Wäscheleine.

Die Filzarbeit "Uri" von Gabi Hohmann kann derzeit im Diedorfer Rathaus betrachtet werden. Foto: Marcus Merk

Die Kunst macht im Rathaus auch nicht nur in einem Raum halt: Die Ausstellung zieht sich über die Etagen hinweg, und erfüllt somit das gesamte Treppenhaus. Auf dem Weg nach oben geht es zum Beispiel vorbei an "Afrika", einem Acrylwerk von Brigitte Helber, das auffallend leuchtende mit dunklen Farben kombiniert. Und sogar im Keller gibt es noch Kunst zu sehen: Dort verzieren die "Großstadtgirls" und die "Tänzerin", zwei Acrylgemälde von Rosa Lutz-Teply, die Wände. Hervor sticht aber auch das "Innenleben" von Ulrike Hahn – eine auffällig große Skulptur aus Mooreiche, die ihren Platz am Fuße der Treppe ins Obergeschoss eingenommen hat.

Verschiedene Kunsttechniken zeigen unterschiedliche Frauenverständnisse

Ein Kunstwerk zum Bild der Frau: "Innenleben" von Ulrike Hahn. Dieses und weitere Werke schmücken noch bis Ende Juni das Rathausgebäude. Foto: Marcus Merk

Ob Acryl, Stein, Filz, Holz oder Papier – die verschiedensten Arbeitstechniken, Materialien und Medien finden in dieser Ausstellung zusammen. Durch die unterschiedlichen Kunsttechniken veranschaulichen die Künstlerinnen und Künstler in ihren Werken verschiedene Verständnisse vom "Frau-Sein", und laden zugleich dazu ein, über das eigene zu reflektieren. Die Ausstellung ist für alle noch bis zum 30. Juni zu den regulären Öffnungszeiten des Rathauses begehbar.

