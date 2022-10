Ladendiebin wird in Diedorf auf frischer Tat erwischt

Eine 46-Jährige steckt sich in einem Supermarkt in Diedorf Hygieneartikel im Wert von knapp 45 Euro ein. Als sie darauf angesprochen wird, flüchtet sie.

Eine Ladendiebin ist am Montag in Diedorf auf frischer Tat ertappt worden. Die 46-jährige Frau hielt sich um 15.50 Uhr in einem Verbrauchermarkt am Straßfeld auf und hatte sich Hygieneartikel im Wert von knapp 45 Euro eingesteckt.

Als die Verkäuferin die 46-Jährige ansprach, flüchtete sie zunächst. Eine weitere Mitarbeiterin des Supermarktes nahm aber die Verfolgung auf und konnte die Ladendiebin dann laut Polizei in der Nähe stellen. (thia)