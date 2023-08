Diedorf/Landkreis Augsburg

18:02 Uhr

Bis 9. September soll die B 300 bei Diedorf fertig sein

Plus Eine der wichtigsten Verkehrsadern im Kreis Augsburg ist derzeit komplett gesperrt. Die Sanierung ist Wettlauf mit der Zeit. Derweil sorgen Autofahrer auf Schleichwegen für Ärger.

Von Thomas Hack

Sie ist eine der meistbefahrenen Verkehrsadern im Augsburger Land. – die Bundesstraße B300. Das hat bei Diedorf in den letzten zehn Jahren seine deutlich sichtbaren Spuren hinterlassen: Ganze 1,3 Kilometer der Fahrbahn in diesem Abschnitt sind marode - abgenutzt von rund 100 Millionen Fahrzeugen, die seit der letzten Instandsetzung 2012 über den Asphalt gebrettert sind.

Die Komplettsanierung der B300 zwischen Ulmer Landstraße und der Gewerbestraße in Diedorf entspricht von der Fläche her in etwa zwei Fußballfeldern, die nun komplett aufgerissen und mit einem neuen Straßenbelag versehen werden müssen. Der gesamte Straßenabschnitt ist daher derzeitig in diesem Bereich für die Autofahrer gesperrt.

