Diedorf/Langenneufnach

18:30 Uhr

Angst vor Abschiebung: Afghanische Familie rettet sich in den Keller der Kirche

Plus Aus Afghanistan flüchtet eine Familie zu Fuß jahrelang durch etliche Länder nach Langenneufnach. Dort droht die Abschiebung. Ein Pfarrer aus Diedorf kämpft für Kirchenasyl.

Von Philipp Kinne

Dass Amir an diesem Morgen nicht zu Hause war, ist sein großes Glück. Seine Frau Liah wird die Bilder nicht los. Sie schildert den Morgen so: Es ist fünf Uhr, als die Tür zu ihrer Wohnung in Langenneufnach aufgebrochen wird. Drei Polizisten in Uniform stürmen herein. "Wo ist der Papa?", fragen sie die Kinder der afghanischen Familie, die anders als ihre Eltern gut Deutsch sprechen. Der Vater ist nicht da. Vermutlich nur deshalb, leben Amir, Liah (Namen geändert) und die Kinder noch in dem Land, in dem sie eigentlich nicht sein durften. Die afghanische Familie flüchtet sich in eine rechtliche Grauzone, ins Kirchenasyl nach Diedorf.

