Lastwagenfahrer fährt in geparktes Auto und meldet sich zunächst nicht richtig

Einen Fall von unbedachter Fahrerflucht berichtet die Polizei Zusmarshausen. Am vergangenen Freitag, gegen 13.35 Uhr, wollte in der Keimstraße in Diedorf ein Lastwagen mit Anhänger aus einem Grundstück auf die Keimstraße einfahren. Dabei touchierte der Anhänger ein Auto, das ordnungsgemäß gegenüber der Grundstücksausfahrt geparkt stand. An dem geparkten Fahrzeug entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden, welcher auf rund 15.000 Euro geschätzt wird, berichtet die Polizei. Der 56 Jahre alte Lastwagenfahrer hinterließ bei einer Nachbarfirma zwar einen Unfallbericht, verständigte allerdings weder die Polizei noch brachte er eine Nachricht am beschädigten Fahrzeug an. Erst drei Stunden später, als der Fahrzeughalter des beschädigten Fahrzeugs bereits Kenntnis von dem Verkehrsunfall erlangt hatte, verständigte der Fahrer die Polizeiinspektion Zusmarshausen. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (jah)

