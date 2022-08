Diedorf

Leben mit Verkehr: In Diedorf schwindet die Hoffnung auf eine Umgehung

Karl Simlacher wohnt unmittelbar an der viel befahrenen B300 in Diedorf.

Plus In Diedorf ist eine Umgehung ein lang gehegter Wunsch vieler. Die Belastung für Anwohner ist groß, die Hoffnung auf Besserung klein. Wie lebt es sich mit so viel Lärm?

Von Moritz Maier

Ein normales Gespräch vor der Haustüre? Unmöglich. Denn im nächsten Augenblick rauscht ein tonnenschwerer Laster nur wenige Meter entfernt vorbei. Das Gegenüber ist nur noch schwer zu verstehen. Diese Situationen sind für Diedorferinnen und Diedorfer, die direkt an der B300 leben und arbeiten, alltäglich. Eine Umfahrung soll schon lange Entlastung bringen, doch getan hat sich wenig. Die Hoffnung auf Besserung geht bei den Betroffenen und Verantwortlichen gegen null.

