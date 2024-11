Leiter des Schmuttertal-Gymnasiums ist neuer Vorsitzender der Bayerischen Direktorenvereinigung

Günter Manhardt (59) ist neuer Vorsitzender der Vereinigung der Direktorinnen und Direktoren der Bayerischen Gymnasien. Der Leiter des Schmuttertal-Gymnasiums in Diedorf wurde auf der Verbandsversammlung in Straubing in diese Position gewählt. Über seinen Posten als Schulleiter hinaus hatte er sich bereits in den vergangenen Jahren als Sprecher der schwäbischen Gymnasien ehrenamtlich engagiert.

In der Bewältigung des Lehrermangels sieht der neue Landesvorsitzende die zentrale Herausforderung seiner Tätigkeit: „Die Qualität unserer Arbeit für Kinder und Jugendliche wird entscheidend von der Qualität der Lehrerschaft abhängen. Wir müssen alle Instrumente einsetzen, die dazu dienlich sein können, mehr qualifizierte Lehrkräfte zu finden“, so Manhardt. Als denkbare Maßnahmen nannte er unter anderem die Qualifizierung von Quereinsteigern oder die Erhöhung der Stundenzahl von Teilzeitbeschäftigten bei gleichzeitiger Reduzierung der Arbeitsbelastung durch nicht-unterrichtliche Tätigkeiten.

Auf der Sitzung anwesend war auch Kultusministerin Anna Stolz. Sie kündigte für diesen Winter ein Maßnahmenpaket gegen den Lehrermangel an, Stichworte dabei waren der Quereinstieg und die Kampagnenarbeit. Ihr sei bewusst, „es wird schwieriger, gerade zum neuen Schuljahr“.

Die Art von Schulprüfungen stammt teilweise noch aus dem 19. Jahrhundert

Als weiteres wichtiges Themenfeld nimmt Manhardt die Weiterentwicklung der Prüfungskultur in den Blick. Er verwies darauf, dass die derzeitigen Prüfungsformate in weiten Teilen noch dem 20. oder sogar 19. Jahrhundert entstammen würden, so dass es dringend geboten sei, mittels sinnvoller Ergänzungen auf die Entwicklungen des 21. Jahrhunderts zu reagieren, etwa durch die Stärkung der Mündlichen, die Etablierung einer stärkenorientierten Feedbackkultur oder den Ausbau individueller Rückmeldungen.

Einsetzen will sich Manhardt darüber hinaus auch für Bürokratieabbau. Kernauftrag der Schulen sei die Vermittlung von Bildung und Erziehung, der Verwaltungsaufwand müsse daher in engen Grenzen gehalten werden, so seine Überzeugung. Günter Manhardt war unter anderem viele Jahre am Paul-Klee-Gymnasium in Gersthofen tätig, bevor er 2012 die Leitung des damals neu gegründeten Schmuttertal-Gymnasiums übernahm. Der Interessensverband sieht sich als Sprachrohr der Schulleitungen von 400 Bayerischen Gymnasien, ihren 300.000 Schülerinnen und Schülern, deren Eltern und 30.000 Lehrkräften. Neben Manhardt hat die Lehrerschaft im Landkreis Augsburg einen weiteren, gewichtigen Vertreter. Stefan Düll, Leiter des Justus-von-Liebig-Gymnasiums in Neusäß, ist seit gut einem Jahr Präsident des Deutschen Lehrerverbands. Auch die Vorsitzende des entsprechenden Elternverbands, der Landesvereinigung Bayerischer Gymnasien, Birgit Bretthauer, stammt aus Gersthofen.