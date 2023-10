Alkoholisiert und unter Drogen auf dem Fahrrad unterwegs

Ein Radfahrer wurde von der Polizei in Diedorf-Lettenbach angehalten. Er stand offenbar unter Drogeneinfluss.

Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol- und Drogenkonsums: Am Samstag, 30. September, fiel gegen 19.05 Uhr in der Steppacher Straße im Diedorfer Ortsteil Lettenbach ein Radfahrer auf, welcher Gesichtsverletzungen hatte und in Schlangenlinien fuhr. Während der Fahrt kam er auch auf die Gegenfahrbahn. Daneben traf er nach Angaben der Polizei auf ein Mädchen, welches ebenfalls mit einem Fahrrad unterwegs war. Zur Vermeidung eines Zusammenstoßes musste dieses abrupt bremsen. Bei der anschließenden Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der 38-Jährige unter starkem Alkoholeinfluss und vermutlich auch unter Drogen stand. Zudem führte er zwei Gramm Marihuana mit. Da er sämtliche Testmaßnahmen verweigerte, wurde eine Blutentnahme durchgeführt, das Marihuana wurde sichergestellt. Zur Versorgung seiner Gesichtsverletzung wurde er vom Rettungsdienst in die Uniklinik Augsburg gebracht. Da die Herkunft der Verletzung und die Identität des von ihm gefährdeten Mädchens unklar ist, bittet die Polizeiinspektion Zusmarshausen um Zeugenhinweise unter Telefonnummer 08291/18900. (lig)