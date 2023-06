Diedorf-Lettenbach

In 30 Jahren ist die Villa Kunterbunt in Lettenbach immer größer geworden

Plus Die Kita "Villa Kunterbunt" in Diedorf feierte ein buntes, freudiges Jubiläum und kann auf viele Erweiterungen zurückblicken.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Die Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt" im Diedorfer Ortsteil Lettenbach feierte ihr 30-jähriges Bestehen und Betreuende, Eltern, Großeltern und Kinder feierten in großer Zahl fröhlich mit. Bei diesem Jubiläumsfest sorgten gemeinsame Spiele, Kasperletheater und eine Clownsvorführung einer ehemaligen Kollegin für maximalen Spaß. Die Möglichkeit, auf Stelzen zu laufen, sich beim Kinderschminken verwandeln zu lassen sowie zahlreiche kreative Angebote waren ganz nach dem Geschmack der Kinder. Viel Anklang fand eine Tombola, die von der Aktionsgemeinschaft Diedorf gesponsert worden war.

Der Fels in der Brandung war all die Jahre die Einrichtungsleiterin Susanne Reitzner-Mengele, die vom ersten Tag an dabei war. "Wir eröffneten 1993 als reiner Kindergarten mit drei Gruppen und zwölf Kolleginnen mit der Aufgabe, ein familienfreundliches Konzept anzubieten", so die Kitaleiterin. Dies bedeutete für damalige Verhältnisse überlange Öffnungszeiten bis 17.30 Uhr und so gut wie keine Schließtage. Dies bedeutete aber auch die Notwendigkeit von mehr Personal von Anfang an, was vom Träger, der Marktgemeinde Diedorf, stets unterstützt wurde.

