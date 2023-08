Nach Sperrung der B300 staut sich der Verkehr auf den Nebenstrecken

Die B300 ist zwischen Vogelsang und Diedorf aktuell gesperrt. Die Folge: Lange Staus und Frust hinter dem Steuer. Wie lange die Sperrung noch andauert.

Gut voran kommen die Arbeiten an der B300 in Lettenbach, die in diesem Sommer auf einer Länge von 1,3 Kilometern erneuert wird. Bereits jetzt kann ein erster Bauabschnitt abgeschlossen werden, so Christof Geiger, der im staatlichen Bauamt für die Maßnahme zuständig ist. Dabei handelt es sich um einen Abschnitt im Bereich des Gewerbegebiets Neusäß-Vogelsang, auf dem lediglich die Deckschicht erneuert werden musste.

Die Sperrung der B300 dauert noch bis zum 9. September. Foto: Marcus Merk

Während die Stecke noch bis 9. September komplett gesperrt ist, waren vom ersten Tag der Bauarbeiten an bestimmte Schleichwege überlastet. Dort wird nun der Platz hauptsächlich für Fahrradfahrer knapp, Situationen können gefährlich werden. Christof Geiger über eine Alternative: „Der Radweg an der B300 durch Lettenbach ist weiterhin befahrbar. Von der Sperrung betroffen ist allein die Hauptfahrbahn.“ Die offizielle Umleitungsstrecke führt ab der Kreuzung in Vogelsang über Biburg, Rommelsried und Deubach nach Gessertshausen. (jah)

Lesen Sie dazu auch