Lkw-Fahrer beschädigt geparktes Auto in Diedorf

Ein Lkw-Fahrer hat beim Rangieren auf einem Parkplatz einen Skoda angefahren. Dabei ging unter anderem die Heckscheibe des Skodas zu Bruch.

Beim Rangieren auf einem Parkplatz in der Hauptstraße in Diedorf hat ein 45-jähriger Lkw-Fahrer am Montagmorgen einen geparkten Skoda an dessen Heck beschädigt. Laut Polizei ging dabei unter anderem dessen Heckscheibe zu Bruch. Am Lastwagen entstand geringer Sachschaden, der Schaden am Skoda wird auf rund 4.000 Euro geschätzt. (AZ)