Lkw kracht auf der B300 bei Diedorf einem Auto ins Heck

Durch die Wucht des Aufpralls wird der Toyota 50 Meter weit in ein Feld geschleudert. Beide Unfallbeteiligten und ein Hund werden verletzt.

Einen schweren Unfall zwischen einem Lastwagen und einem Auto hat es am Dienstag in Diedorf gegeben. Die B300 musste für die Unfallaufnahme für 20 Minuten komplett gesperrt werden.

Verursacht hat den Unfall ein 30-jähriger Lkw-Fahrer, der um 10.25 Uhr auf der B300 von Gessertshausen in Richtung Diedorf unterwegs war. Zur gleichen Zeit wollte vor ihm eine 67-jährige Toyota-Fahrerin nach links in Richtung Hausen abbiegen. Dies übersah der Mann und krachte in das Heck des Toyota. Durch die Wucht der Kollision wurde der Toyota 50 Meter in ein angrenzendes Feld geschleudert. Beide Unfallbeteiligten verletzten sich leicht und wurden in die Uniklinik Augsburg eingeliefert. Auch ein Hund im Auto verletzte sich am Kopf und musste in eine Tierklinik gefahren werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 6500 Euro. Die Feuerwehr Diedorf war mit 15 Kräften vor Ort und sicherte zusammen mit der Straßenmeisterei die Unfallstelle ab. (thia)