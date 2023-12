Lösung gegen die Überflutungen in Oggenhof sind in Sicht

Sturzfluten und Hochwasser machten dort in jüngster Zeit öfter Probleme. Die Gemeinde hat ein Konzept erstellt, das nun abgearbeitet wird.

Vor einem Jahr hatte das Sturzflutenkonzept für das Ortsgebiet Diedorf einige neue neuralgische Punkte ausgewiesen, aber vor allem viele bekannte bestätigt. Eines dieser Überflutungsgebiete, das den Anwohnern zuletzt immer wieder Schwierigkeiten bereitet hatte, liegt in Willishausen. Aufgrund der Hanglage konnte das Oberflächenwasser dort ungehindert über die Äcker Richtung Oggenhof fließen. Um für Starkregenereignisse gerüstet zu sein, soll jetzt ein kleines Rückhaltebecken am Dörleweg entstehen.

Für das neue Rückhaltebecken hatte die Gemeinde im Vorfeld Grund erworben. Am Dörleweg soll es das Oberflächenwasser in Willishausen zurückhalten und als Puffer Richtung Oggenhof dienen. Es ist für kleinere und größere Hochwasserszenarien ausgelegt, sagt Anna Röder, die im Rathaus Diedorf für Umweltfragen zuständig ist. „Wir haben zuletzt schon den Graben ertüchtigt und ökologisch ausgebaut“, erklärt sie. Auch der Kartoffelacker sei eingesät und mit einer Zwischenfrucht bepflanzt worden. Ziel all dieser Maßnahmen ist: Das Oberflächenwasser soll besser versickern und möglichst ohne Abtrag von Erde gemäßigt abfließen können. Eine Verbesserung sei zuletzt schon spürbar gewesen, berichtet Röder.

Auch in Lettenbach und am Anhauser Bach tut sich etwas im Hochwasserschutz

Nach der Vorstellung in der jüngsten Gemeinderatssitzung gehe das neue kleine Rückhaltebecken jetzt ins Genehmigungsverfahren, die Umweltverträglichkeitsprüfung stehe noch aus. Neben der Situation in Willishausen gebe es aber auch an anderen Stellen für die Gemeinde noch viel zu tun. „Es gibt einige Planungsschritte im neuen Jahr. Nicht nur in Willishausen sind wir an den Problemen dran“, betont Röder. In Lettenbach entstehe 2024 ein zweites Rückhaltebecken. „Und auch am Anhauser Bach ist noch etwas zu tun“, erklärt sie.

Inzwischen sind die Strömungskarten der Firma Aquasoli auf der Internetseite der Gemeinde unter Dienstleistungsangebote/Hochwasserschutz eingestellt. Wie angekündigt, sind die Karten animiert und zeigen, wo das Wasser herkommt und wohin es abläuft. Auch die Wasserstandhöhen sind ablesbar. Wer keine Internetverbindung nutzt, kann das Kartenwerk nach Terminabsprache in der Gemeinde einsehen.

