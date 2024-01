Diedorf

12:33 Uhr

Luft aus Reifen gelassen: Unbekannter beschädigt Auto in Diedorf

An einem Auto in Diedorf lässt ein Unbekannter in den vergangenen Tagen Luft aus den Reifen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Aus einem Diedorf geparkten Toyota ließ ein Unbekannter die Luft aus den Reifen. Wie die Polizei berichtet, eriegente sich die Tat in den vergangenen Tagen in der Eichenstraße. Am Fahrzeug wurde die Luft aus beiden rechten Reifen gelassen. Dabei wurde das Ventil am vorderen Reifen beschädigt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 100 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise werden unter der Telefonnummer 08291/1890-0erbeten. (kinp)

