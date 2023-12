LVN erneuert Netzstationen und Stromnetz in Diedorf

Zwei Verteilerstationen sind bereits ausgewechselt. Davon haben die Haushalte nichts mitbekommen. Im nächsten Jahr soll noch mehr passieren.

Die LEW Verteilnetz GmbH (LVN), der Betreiber des regionalen Stromnetzes, erneuert mehrere Ortsnetzstationen in Diedorf. Ortsnetzstationen wandeln die 20-kV Mittelspannung in 0,4-kV Niederspannung um, über die Straßenzüge und Haushalte versorgt werden. Mit der Erneuerung stellt LVN die Netzinfrastruktur in Diedorf zukunftssicher auf, teilt das Unternehmen mit.

In den vergangenen Wochen hat LVN die Ortsnetzstationen am Sonnenweg und der Pestalozzistraße ausgewechselt. Anfang des kommenden Jahres folgen zwei weitere Stationen in der Lindenstraße. Die neuen Ortsnetzstationen sind etwa zwei Meter hoch und 3,5 Meter breit und damit genauso groß wie die alten. Sie sind jedoch deutlich leistungsfähiger und bieten mehr Kapazität für künftig höhere Einspeisemengen von erneuerbarem Strom.

Störungen werden jetzt schneller erkannt

Bei den neuen Anlagen handelt es sich außerdem um digitale Ortsnetzstationen: Sie erfassen laufend verschiedene Messwerte und speisen diese in das Leitsystem von LVN ein. Das erhöht die Transparenz im Stromverteilnetz, hilft, die Netze besser auszulasten und Störungen schneller zu erkennen. Die digitalen Stationen können direkt von der zentralen Netzleitstelle in Augsburg angesteuert werden – so können zum Beispiel bei Störungen kurzfristig Umschaltungen im 20-kV Mittelspannungsnetz vorgenommen werden. Netzkunden merken von den Arbeiten nichts, da die Stromversorgung in Diedorf, während der Arbeiten durch Umschaltungen im Netz und Notstromaggregate gesichert ist.

LVN wird im nächsten Frühjahr zudem insgesamt 1,4 Kilometer Mittelspannungskabel in Diedorf erneuern. Es handelt sich um sechs Abschnitte, die im Bereich der Hauptstraße (B300), der Lindenstraße, Frühlingsstraße und Pestalozzistraße liegen. LVN plant, die Erneuerungsmaßnahmen der Mittelspannungskabel und Ortsnetzstationen in Diedorf im kommenden Jahr abzuschließen, teilt das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit.

In der gesamten Region will die LEW-Gruppe eine Milliarde Euro investieren

In den kommenden Jahren wird LEW Verteilnetz das Stromnetz der Region auf allen Ebenen weiter stark ausbauen, kündigt das Unternehmen an. Denn die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien wird in Deutschland schnell und stark ansteigen, um die klimapolitischen Ziele zu erreichen. Der Ausbau der Stromerzeugung muss mit dem Ausbau der Netze einhergehen, damit der Strom aufgenommen und verteilt werden kann. Insgesamt muss die Kapazität des regionalen Stromverteilnetzes bis Ende des Jahrzehnts um etwa 50 Prozent erhöht werden. Die LEW-Gruppe stockt dafür die Investitionen stark auf: Von 2023 bis 2027 plant die LEW-Gruppe mit Investitionen in Höhe von rund einer Milliarde Euro – der Großteil davon wird in den Ausbau und die Modernisierung des regionalen Stromverteilnetzes fließen. (AZ)

