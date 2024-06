Mann auf dem Kirchendach löst am Donnerstag Großeinsatz aus

Nach einem Notruf rücken mehrere Feuerwehren, Polizei und Rettungskräfte nach Diedorf aus. Sie dachten, sie müssten einen Mann vom Dach der Kirche retten.

Ein Großaufgebot an Rettungskräften rückte am Donnerstagmittag am Marienplatz in Diedorf an. Über die Integrierte Leitstelle wurde gemeldet, dass sich auf dem Kirchendach ein Mann befindet. Die Alarmierungskette führte dazu, dass die Feuerwehren aus Diedorf, Anhausen, Gessertshausen und Stadtbergen anrückten sowie die Polizei und mehrere Rettungsfahrzeuge. Der Rettungsdienst sei laut Polizei Zusmarshausen als Erstes vor Ort gewesen und sei in die Kirche hinein gegangen. Dort trafen sie den besagten Mann an. Er war ein Techniker, der auf dem Dach aufgrund anstehender Arbeiten etwas begutachten musste. Wie die Polizei mitteilt, habe er nichts falsch gemacht, es habe sich einfach um falschen Alarm gehandelt. (dav)