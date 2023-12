Mann beleidigt eine Frau an der Tankstelle in Diedorf

An einer Tankstelle in Diedorf ist ein Mann unzufrieden damit, wie eine Frau geparkt hat. Er beleidigt sie derb. Sein Kennzeichen ist allerdings bekannt.

Ein Mann hat am Dienstagmorgen eine 27-jährige Autofahrerin an einer Tankstelle in Diedorf beleidigt. Wie die Polizei mitteilt, parkte die Frau ihr Auto gegen 8 Uhr auf dem Parkplatz an der Tankstelle. Direkt neben ihr parkte ein etwa 60 Jahre alter Mann. Er war offenbar unzufrieden damit, wie die Frau geparkt hatte, und beleidigte sie derb.

Die 27-Jährige erstattete Anzeige wegen Beleidigung. Nach Angaben der Polizei gibt es eine sehr gute Beschreibung des Mannes, auch das Kennzeichen seines Autos ist bekannt. Er dürfte also leicht zu ermitteln sein. (jly)

