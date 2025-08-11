Mann beleidigt Polizeibeamte am Telefon

Eigentlich wollten die Polizeibeamten einem 68-jährigen Mann aus Diedorf am frühen Sonntagnachmittag nur mitteilen, dass eine Angehörige ins Krankenhaus gebracht wurde. Das Telefonat lief aber völlig anders ab als geplant. Nachdem sich die Beamtin vorgestellt hatte, beleidigte der 68-Jährige sie wüst und legte auf, heißt es im Bericht der Polizei.

Auch bei einem erneuten Anrufversuch durch einen anderen Polizeibeamten wurde dieser beleidigt, bevor er überhaupt sein Anliegen vorbringen konnte. Was den Mann zu dieser Reaktion veranlasst hat, konnte noch nicht geklärt werden. Mutmaßlich ging er davon aus, dass es sich um einen klassischen Callcenterbetrug durch einen falschen Polizeibeamten handelt. Die Polizei empfiehlt in diesen Fällen einfach aufzulegen.

Den Anrufer zu beleidigen, wird hingegen nicht empfohlen. Dies kann durchaus strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen, betont die Polizei. (kinp)