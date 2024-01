Mann bemerkt angeblich Unfall nicht und fährt weiter

Ein 77-Jähriger missachtet in Diedorf die Vorfahrt eines jüngeren Autofahrers. Dieser versucht nach dem Unfall, den älteren Mann zu stoppen – ohne Erfolg.

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht eines der Beteiligten kam es am Freitag, 29. Dezember gegen 13.50 Uhr in Diedorf. Wie die Polizei mitteilt, fuhr zu dieser Zeit ein 26-jähriger Mann mit einem Wagen der Marke Toyota auf der Hauptstraße in Diedorf ( B 300) in Richtung Krumbach. Auf Höhe der Gewerbestraße bog aus dieser ein 77-jähriger Mann mit seinem Opel in die Hauptstraße ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt des 26-Jährigen. Dieser musste eine Vollbremsung einleiten, konnte jedoch sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen. Das Fahrzeug des jüngeren Mannes fuhr leicht auf den Wagen des 77-Jährigen auf; der Stoßfänger des Opels wurde leicht eingedrückt, ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Trotz des Zusammenstoßes setzte der 77-jährige Mann seine Fahrt fort; der 26-jährige Mann folgte zunächst dem Unfallverursacher und versuchte erfolglos, diesen durch optische und akustische Signale zum Anhalten zu bringen. Schließlich setzte sich der Geschädigte mit der Polizeiinspektion in Zusmarshausen in Verbindung. Aufgrund der Angaben des 26-jährigen Mannes konnte der 77-jährige Mann als verantwortlicher Fahrzeugführer ermittelt werden. Der Mann gab an, dass er vom Unfall nicht bemerkt hatte. An der Anhängerkupplung des Opels konnte Spuren festgestellt werden, die auf einen Unfall schließen ließen. (jah)

